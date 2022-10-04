У Лас-Вегасі "ядерна хмара" налякала жителів міста (фото)

Жителі Лас-Вегаса були налякані формою хмари, що виднілася над містом на заході сонця.

У Лас-Вегасі незвичайна хмара налякала жителей та гостей міста. Форма нагадувала "ядерний гриб", який виникає після ядерного вибуху.

Про це повідомили користувачі Twitter, які зняли незвичайне природне явище на камеру.

"Якщо ви живете в місті за 65 миль від місця випробування ядерної бомби, хмари дивної форми можуть викликати стрес" - пише один з користувачів соцмережі.

When you live in a city 65 miles from a nuclear bomb test site, oddly shaped clouds can be stressful pic.twitter.com/0OQsPN7z6D — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) October 3, 2022

Незвичайну хмару можна було побачити за десятки кілометрів: з авто, квартири, під час прогулянки, та навіть з літака.

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Пізніше влада заспокоїла містян, зазначивши, що незвичайний помаранчевий колір хмари викликаний сонячним світлом.

Нагадаємо, що через успіхи контрнаступу України, Кремль знову намагається посіяти страх, натякаючи на те, що в подальшій ескалації може бути задіяна ядерна зброя.