Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Лас-Вегасі "ядерна хмара" налякала жителів міста (фото)

Дата публікації
Перегляди
1664
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Лас-Вегасі "ядерна хмара" налякала жителів міста (фото)

twitter.com/LasVegasLocally

Жителі Лас-Вегаса були налякані формою хмари, що виднілася над містом на заході сонця.

У Лас-Вегасі незвичайна хмара налякала жителей та гостей міста. Форма нагадувала "ядерний гриб", який виникає після ядерного вибуху.

Про це повідомили користувачі Twitter, які зняли незвичайне природне явище на камеру.

"Якщо ви живете в місті за 65 миль від місця випробування ядерної бомби, хмари дивної форми можуть викликати стрес" - пише один з користувачів соцмережі.

Незвичайну хмару можна було побачити за десятки кілометрів: з авто, квартири, під час прогулянки, та навіть з літака. 

Twitter / ©
Twitter
Twitter / ©
Twitter
Twitter / ©
Twitter
Twitter / ©
Twitter

Пізніше влада заспокоїла містян, зазначивши, що незвичайний помаранчевий колір хмари викликаний сонячним світлом.

Нагадаємо, що через успіхи контрнаступу України, Кремль знову намагається посіяти страх, натякаючи на те, що в подальшій ескалації може бути задіяна ядерна зброя.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація