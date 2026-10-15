У Лас-Вегасі закрився ресторан "Серцевий напад": модель plus-size розповіла, чому сумує за закладом

Модель plus-size Алекс Аспасія роками їла безкоштовно в ресторані «Серцевий напад» / © Instagram

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31-річна модель plus-size Алекс Аспасія з Маямі роками відвідувала скандальний ресторан Heart Attack Grill у Лас-Вегасі. В закладі, назва якого перекладається як «Серцевий напад», клієнти могли отримувати їжу безкоштовно, якщо мали надмірну вагу. Жінка стверджує, що завдяки цій пропозиції заощаджувала близько 1000 доларів на рік, тому закриття закладу стало для неї неприємною новиною.

Про це пише Daily Star.

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Як модель отримувала безкоштовну їжу

Heart Attack Grill пропонував безкоштовне та необмежене харчування відвідувачам, які важили понад 350 фунтів — приблизно 159 кг. Заклад рекламував цю незвичну умову як частину своєї концепції, а великі порції та калорійні страви стали його візитівкою.

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В одному з відео, яке поширилося в Мережі, Аспасія стала на ваги біля ресторану, щоб перевірити, чи відповідає вимогам для безкоштовного харчування. Прилад показав 369 фунтів — близько 167 кг.

За словами моделі, страви в закладі були величезними. Вона розповіла, що звичайний бургер із картоплею фрі та молочним коктейлем міг містити понад 3000 калорій, а великі бургери — ще більше. Аспасія стверджує, що зазвичай доїдала своє замовлення повністю.

Жінка не приховувала, що любила цей ресторан, і перед його закриттям поділилася відео, яке стало своєрідним прощанням із закладом.

Модель plus-size Алекс Аспасія / © Instagram

Чому Heart Attack Grill припинив роботу

Ресторан зачинив двері у травні 2026 року після 21 року роботи. За повідомленнями ЗМІ, власник Джон Бассо вирішив не продовжувати оренду приміщення через стрімке зростання витрат у Лас-Вегасі.

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Власник пояснював, що за таких умов ціни для відвідувачів довелося б підвищити настільки, що він вважав це несправедливим щодо клієнтів.

Заклад давно викликав суперечки через свою концепцію. Його критикували за те, що він перетворював екстремальне ожиріння, нездорове харчування та медичні надзвичайні ситуації на елемент розваги.

Навіть оформлення ресторану підтримувало провокативний стиль. Серед написів біля закладу були попередження про шкоду для здоров’я та згадка про боротьбу з анорексією. Попри критику, Аспасія продовжувала туди ходити й не приховувала прихильності до закладу.

Як модель реагує на критику своєї зовнішності

Аспасія розповіла, що протягом багатьох років стикалася з образами через свою вагу. За її словами, останнім часом негативних коментарів стало ще більше — зокрема, через популярність препаратів для зниження ваги.

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«Я завжди відчувала осуд і сором через свої розміри та багато інших емоцій. Я втомилася від того, як суспільство змушує мене почуватися через те, що я велика», — сказала модель.

Вона також заявила, що регулярно отримує повідомлення в соцмережах із порадами скористатися препаратами для схуднення, які в розмовній англійській називають skinny jabs (буквально — «уколи стрункості»). За словами Аспасії, такі рекомендації надходять не лише від незнайомців в інтернеті, а й від людей, яких вона знає особисто.

«Замість того щоб любити ближніх, ми засуджуємо їх», — зауважила жінка.

Модель plus-size Алекс Аспасія / © Instagram

Як змінюється ставлення до ваги та схуднення

Соцмережі можуть як підтримувати людей, так і посилювати тиск через зовнішність. Дослідження, присвячене TikTok, показало, що взаємодія з контентом про зовнішність пов’язана зі сприйняттям власного тіла та самооцінкою молодих жінок. Коментарі й реакції на такі публікації можуть впливати на те, як користувачки оцінюють себе.

Водночас препарати для зниження ваги дедалі частіше стають предметом суспільних дискусій. У серпні 2026 року лікарі пояснювали, що таблетки та ін’єкції діють по-різному, а вибір лікування залежить від стану здоров’я людини й можливих побічних ефектів. Такі засоби не варто сприймати як універсальний спосіб змінити зовнішність: медики наголошують на необхідності індивідуального підбору терапії.

Паралельно з популярністю засобів для зниження ваги виникає проблема їхнього незаконного продажу. У вересні 2026 року повідомлялося, що експериментальний препарат ретатрутид, який іще проходить клінічні випробування, уже з’явився на чорному ринку у вигляді підробок. Лікарі застерігають, що невідомий склад і відсутність належного контролю можуть становити серйозну небезпеку для здоров’я.

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