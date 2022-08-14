У Латвії ініціювали обмеження використання російської мови: подробиці

Латвія планує обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях.

Мін'юст Латвії вже працює над відповідним законом.

Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс в коментарі Delfi.

За його словами, жителі Латвії мають можливість використовувати дві мови. Однак, ще у 2012 році на мовному референдумі 74,8% голосів було проти російської мови як другої державної.

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Крім того, він каже, якщо обмежити сфери, де можна використовувати російську, латиська мова буде розвиватися.

"Суспільству потрібно знати, що латиська мова повинна використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях", - пояснив Борданс.

Нагадаємо, у школах Львівщини планують повністю відмовитися від російської мови.

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