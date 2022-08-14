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У Латвії ініціювали обмеження використання російської мови: подробиці

У Латвії ініціювали обмеження використання російської мови: подробиці

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У Латвії ініціювали обмеження використання російської мови: подробиці

Фото: wikipedia.org

Латвія планує обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях.

Мін'юст Латвії вже працює над відповідним законом.

Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс в коментарі Delfi.

За його словами, жителі Латвії мають можливість використовувати дві мови. Однак, ще у 2012 році на мовному референдумі 74,8% голосів було проти російської мови як другої державної.

Крім того, він каже, якщо обмежити сфери, де можна використовувати російську, латиська мова буде розвиватися.

"Суспільству потрібно знати, що латиська мова повинна використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях", - пояснив Борданс.

Нагадаємо, у школах Львівщини планують повністю відмовитися від російської мови.

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Дата публікації
Перегляди
2178
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