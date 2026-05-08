У Латвії екстрено шукають БпЛА, який впав: є загроза вибуху будь-якої миті

Латвія / © LETA

У латвійській Латгалії сьогодні, 8 травня, відновлять пошуки другого безпілотника, який напередодні порушив повітряний простір країни, залетівши з Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс DELFI.

Напередодні Національні збройні сили припинили пошуки другого дрона, що впав. За словами очільника латвійського МВС, безпілотник дрон міг «приземлитися» у віддаленому та безлюдному місці в Резекненському краї.

Водночас у Латвії вважають, що БпЛА може бути вибухонебезпечним. Поліція закликають мешканців у разі виявлення об’єкта негайно повідомити про знахідку відповідні служби і не наближатися до нього.

Зауважимо, заступник начальника Об’єднаного штабу Національних збройних сил Егіл Лещчинскіс заявив, що дрони не збили, бо не виконувалися всі критерії безпеки. Зокрема, служби не могли бути впевнені, що не постраждають мирні жителі чи інфраструктура.

З його слів, під час інцидентів були приведені в готовність групи протиповітряної оборони та місія повітряного патрулювання Балтії, які стежили за ситуацією.

Дрони в Латвії — що відомо

Вчора, 7 травня, іноземні безпілотники потрапили до повітряного простору Латвії з боку Росії. У кількох районах було оголошено попередження про небезпеку. Два дрони впали на території Латгалії. За попередньою інформацією, один БпЛА «прилетів» на територію нафтосховища у місті Резекне.

Згодом у латвійському Міноборони заявили, що дрони могли бути українськими. Цілком можливо, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, БпЛА могли збитися з маршруту через перешкоди сигналу.

