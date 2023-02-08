У Латвії горів американський завод з виробництва безпілотників, які поставляли до України: відео

У латвійському місті Марупе пожежники загасили пожежу на заводі американської компанії Edge Autonomy Holdings. Тут виготовляють безпілотні літальні апарати, які постачаються майже до 70 країн, зокрема до України.

Як повідомили в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії, пожежники закінчили роботу о 13:30 у середу, 8 лютого.

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Виклик на пожежу надійшов 7 лютого близько 15:00. Через чотири години пожежники локалізували поширення полумʼя, але роботи з розбирання обгорілих конструкцій тривали майже добу.

У двоповерховому промисловому приміщенні вигоріло 600 квадратних метрів, також згоріла розташована поруч продукція на площі 20 квадратних метрів.

The “Edge Autonomy” factory, which produces drones for Ukraine, has burned down.



The factory in Riga, Latvia was reported to have caught fire after an explosion.pic.twitter.com/e4hqeBw7Uj — Visegrád 24 (@visegrad24) February 8, 2023

Внаслідок інциденту троє осіб постраждали, двох - доправили до лікарні, ще одній людині допомогу надали на місці.

A fire broke out at a U.S.-owned factory in Riga, Latvia. Firefighters worked for hours to contain the blaze at Edge Autonomy’s factory which produces ‘autonomous systems, advanced optics, and resilient energy solutions’ for U.S. agencies, including the Department of Defense pic.twitter.com/ZtNJeojfOV — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

Речниця Держполіції Мадара Шершньова у коментарі місцевим ЗМІ повідомила, що наявна інформація не свідчить про підпал. Точні причини буде встановлено після проведеного розслідування в межах кримінальної справи, відкритої за цим фактом.

Заступник директора підприємства Яніс Вілманіс визнав, що пожежа завдала значної шкоди.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці на Донеччині 7 лютого спалахнула чимала пожежа на газопроводі, заграву від якої видно і в обласному центрі.

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