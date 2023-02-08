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У Латвії горів американський завод з виробництва безпілотників, які поставляли до України: відео

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Латвії горів американський завод з виробництва безпілотників, які поставляли до України: відео

Фото: соцмережі

Внаслідок пожежі підприємству завдано серйозних збитків, зокрема, згоріла частина продукції на складі.

У латвійському місті Марупе пожежники загасили пожежу на заводі американської компанії Edge Autonomy Holdings. Тут виготовляють безпілотні літальні апарати, які постачаються майже до 70 країн, зокрема до України.

Як повідомили в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії, пожежники закінчили роботу о 13:30 у середу, 8 лютого. 

Виклик на пожежу надійшов 7 лютого близько 15:00. Через чотири години пожежники локалізували поширення полумʼя, але роботи з розбирання обгорілих конструкцій тривали майже добу.

У двоповерховому промисловому приміщенні вигоріло 600 квадратних метрів, також згоріла розташована поруч продукція на площі 20 квадратних метрів.

Внаслідок інциденту троє осіб постраждали, двох - доправили до лікарні, ще одній людині допомогу надали на місці.

Речниця Держполіції Мадара Шершньова у коментарі місцевим ЗМІ повідомила, що наявна  інформація не свідчить про підпал. Точні причини буде встановлено після проведеного розслідування в межах кримінальної справи, відкритої за цим фактом. 

Заступник директора підприємства Яніс Вілманіс визнав, що пожежа завдала значної шкоди.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці на Донеччині 7 лютого спалахнула чимала пожежа на газопроводі, заграву від якої видно і в обласному центрі.

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Дата публікації
Перегляди
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