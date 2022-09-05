У Латвії ініціюють відокремлення православної церкви від Московського патріархату

Президент Латвії хоче, щоб православна церква країни, яка поки що підпорядковується Москві, отримала автокефальний статус.

Президент Латвії Егілс Левітс ініціює зміну статусу Латвійської православної церкви, щоб та отримала незалежний (автокефальний) статус. Відповідний законопроєкт Левітс подав до Сейму.

Про це йдеться на сайті президента Латвії.

"У співпраці з міністром юстиції (Латвії Янісом Бордансом – ред.) я підготував і вніс сьогодні вранці до Сейму поправки до Закону про Латвійську Православну Церкву. Згідно з ними, повністю визнається незалежний (автокефальний) статус ЛПЦ", – сказано у тексті заяви.

Левітс вважає, що відмова від будь-яких зв'язків з патріархом Московським є важливим питанням для латвійських православних, усього суспільства Латвії та національної безпеки країни.

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"Коли закон набуде чинності, будь-який вплив чи влада патріарха Московського на нашу Православну Церкву буде усунена", – пояснив він.

За словами президента, законопроєкт обговорено з усіма компетентними державними інституціями, на засіданні Ради з національної безпеки, комісією з національної безпеки та комісію з прав людини та зв'язків із громадськістю Сейму, які відповідатимуть за подальшу роботу над цим документом.

Левітс просить Сейм визнати законопроєкт невідкладним і ухвалити його якомога швидше.

Реакції Латвійської православної церкви та її очільника митрополита Олександра Кудряшова поки не було.

Зазначимо, що у 1935-1940 роках Латвійська православна церква перебувала під юрисдикцією Вселенського патріархату Константинополя. Після захоплення країни Радянським Союзом церкву підпорядкували владі РПЦ.

За даними латвійського Мін'юсту, станом на 2020 рік у власності ЛПЦ було 128 діючих храмів та інших релігійних споруд, в яких служили 114 кліриків. Загальна кількість парафіян становила 250 тис., що робить ЛПЦ третьою найбільшою церквою Латвії (після лютеран — 700 тис., католиків — 324 тис.).

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