У Латвії оголосили повітряну тривогу, а Фінляндія раптово закрила небо: що відбувається

Латвія / © Pixabay

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У Латвії оголошували повітряну тривогу, а Фінляндія запровадила обмеження в деяких районах Балтійського моря через невідомий безпілотник у повітряному просторі.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Латвії.

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Повідомляється, що винищувачі, які виконували місію з протиповітряної оборони НАТО, збили невідомий безпілотник, який рано-вранці порушив повітряний простір Латвії.

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Збройні сили Латвії не надали одразу інформації щодо подробиць інциденту та можливого походження дронів.

Також Фінляндія, ще одна країна-член ЄС та НАТО, яка також межує з Росією, тимчасово обмежила зони авіаційного та морського руху у східній частині Фінської затоки. Країна здійснила ці кроки як запобіжний захід проти дії можливих безпілотників. Деталі режиму роботи транспорту в зоні обмежень не розкриваються.

Можливе вторгнення Росії до країн НАТО — що відомо

На тлі війни в Україні лунають попередження про те, що ціллю Росії можуть стати країни Балтії. Москва неодноразово звинувачувала Естонію, Латвію та Литву в спробах співпрацювати з Києвом з метою завдавання ударів безпілотниками по Росії, хоча ці країни все це заперечують.

Можливу загрозу для країн Балтії державний секретар США Марко Рубіо назвав «тривожним» розвитком подій.

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Днями президент Литви Гітанас Науседа заявив, що йому також стало відомо з розвідданих, що Путін готує напад на «критичну інфраструктуру» його країни, зокрема на національну енергосистему.

«Я не можу заперечувати, що ми маємо таку інформацію і що вона стосується обмежених військових операцій, які, ймовірно, спрямовані проти критичної інфраструктури», — висловився литовський лідер.

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