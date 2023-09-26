У Латвії попередили, що заставлять здирати наклейки на авто "Я русский"

Подібні наклейки можуть свідчити про підтримку російської агресії проти України та загарбницької політики Кремля.
Поліція Латвії попередила, що розміщення на автомобілях провокаційних написів російською мовою на кшталт "Я русский" - є неприпустимим, тому правоохоронці будуть змушувати їх видаляти.
Про це інформує видання Delfi.
"З огляду на геополітичну ситуацію зараз, воєнні дії Росії проти України, а також загальний контекст, неприпустимі будь-які прославляння військової агресії, у тому числі розміщення на транспортних засобах потенційно провокаційних написів російською мовою, таких як "Я русский / Я русская", — повідомляє пресслужба Держполіції.
Поліція вказує, що такі надписи є провокаційними, оскільки можуть вказувати на підтримку російської агресії проти України.
Правоохоронці мають право вимагати негайно видаляти подібні надписи з автомобілів, якою б не була її мотивація.
"При виявленні правопорушення особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у зв'язку з прославлянням військової агресії або воєнних злочинів. Державна поліція також одночасно закликає мешканців повідомляти, якщо виявлено автомобілі з такими написами, зателефонувавши до поліції за номером 110", - заявили у Держполіції.
Подібний флеш-моб почався серед росіян, які проживають у країнах Балтії, минулого тижня. Відео та фото таких автомобілів призводили до перепалок у соціальних мережах. У суботу ввечері був зафіксований перший випадок хуліганських дій з боку людей, які робили подібні наклейки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія слідом за Литвою та Латвією приєдналася до заборони пускати на свою територію автомобілі з номерами країни-агресорки Росії.
Крім того, ми раніше інформували, що кордоні РФ та Естонії вже розвертають автомобілі із російськими номерами.
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