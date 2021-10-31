У Латвії порушник карантину влаштував вибух, тікаючи від поліції

Правоохоронці зупинили водія, який порушив комендантську годину, введену у межах коронавірусних обмежень.

У Латвії чоловік під час спроби втечі від правоохоронців підірвав свою машину, поранивши двох поліцейських.

Про це йдеться у заяві на сайті латвійської поліції.

Правоохоронці зупинили водія, який порушив комендантську годину, введену у межах коронавірусних обмежень. Коли співробітники поліції підійшли до нього, водій прочинив вікно і показав свої документи. Проте через хвилину він закрив вікно і підірвав газовий балон, який був у авто.

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Внаслідок сильного вибуху обох поліцейських відкинуло на декілька метрів назад, а сам зловмисник зумів вибратися з машини. Чоловік всівся у машину поліції та намагався втекти. Коли копи намагалися його зупинити, порушник карантину відібрав в одного з них табельну зброю. Зловмисника вдалося затримати, викликавши на допомогу найближчий екіпаж поліції.

Поліцейського, який стояв ближче до автомобіля де стався вибух, з отриманими травмами доставили до медичного закладу Риги. Тілесні ушкодження, яких отримав другий правоохоронець, були менш серйозними. Сам "COVID-бунтар" не постраждав.

Мотиви дій чоловіка досі з'ясовуються. Затриманий стверджує, що чинив опір поліції через ситуацію з COVID-19 та вакцинацією.

За напад на правоохоронців у Латвії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до десяти років. Крім того зловмисник може заплатити максимальний штраф за недотримання вимог епідеміологічної безпеки – 2 тис. євро.

Нагадаємо, що Латвія мобілізує медиків через пандемію COVID-19.

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