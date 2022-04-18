У Латвії проведуть масштабні військові навчання НАТО Namejs 2022 за участю бойових гелікоптерів США

У Латвії проведуть масштабні військові навчання НАТО Namejs 2022 за участю бойових гелікоптерів США

Окрім США у першому етапі навчань братимуть участь військові частини Чехії, Польщі, Британії, Литви та Естонії.

Із сьогоднішнього дня, 18 квітня, до 27 травня у всіх регіонах Латвії триватиме весняний етап масштабних військових навчань НАТО Namejs 2022. У навчаннях братиме участь техніка союзників, у тому числі бойові гелікоптери США, передає Delfi.

Навчань проводитимуть із метою покращення "інтеграції національних та союзних сил для розв'язання оборонних завдань".

У першому етапі навчань братимуть участь військові частини із США, Чехії, Польщі, Великої Британії, Литви та Естонії.

"Навчальні завдання виконуватимуть спільно солдати союзників, які в даний час розгорнуті в межах розширеної бойової групи НАТО в Латвії та представляють десять країн: Албанію, Чехію, Італію, Ісландію, Чорногорію, Канаду, Польщу, Словаччину, Словенію та Іспанію", – пише видання.

Водночас підрозділи на навчаннях будуть представлені сухопутними механізованими підрозділами, артилерією, авіацією та десантними підрозділами, а також елементами оперативного планування та постачання.

Delfi зазначає, що загальна кількість військовослужбовців союзників становитиме близько 3000 осіб:

"Своєю чергою на Адазькому полігоні планується стрілянина. Для виконання навчальних завдань також періодично відбуватимуться польоти різних військових літальних апаратів, у тому числі бойових гелікоптерів "AH-64 Apache" у повітряному просторі Латвії".

Нагадаємо, що знищений крейсер "Москва" – це 10% флоту РФ у Чорному морі.

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