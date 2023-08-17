У Латвії терміново скликали Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю

Латвія збирається посилити кримінальну відповідальність за нелегальний перетин кордону і укріплює ділянку розмежування з РФ та Білоруссю.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс скликав сьогодні, 17 серпня, засідання Ради національної безпеки. Він планує обговорити ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю та оцінити політику покарання в умовах гібридної війни.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву Рінкевичса у Twitter.

"Сьогодні я скликав засідання Ради національної безпеки, на порядку денному політика покарання в умовах гібридної війни, ситуація на східному кордоні та присутність групи Вагнера в Білорусі", - повідомив лідер Латвії.

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Після відвідин східного кордону Латвії та структурних підрозділів Державної прикордонної охорони в Латгалії Рінкевичс висловив думку, що на східному кордоні країни необхідно вирішити низку питань. За словами президента Латвії, є ділянка кордону, де є загороджувальні споруди, є кордон з Росією, який був побудований до 2019 року і відповідає тодішнім уявленням про те, що Росія є великим фактором ризику, і є кордон з Білоруссю, який був побудований для того, щоб виконувати свою функцію - зупиняти мігрантів. Але сам паркан не захистить від масштабніших провокацій, наголосив Рінкевичс.

За його словами, сьогодні абсолютним пріоритетом є оснащення східного кордону Латвії датчиками, системами відеоспостереження, а також будівництво паркану для стримування. За словами президента країни, там, де необхідно внести зміни до законів, це буде зроблено.

Крім того, лідер Латвії заявив, що нинішня політика покарання є занадто м’якою для осіб, які організовують нелегальну міграцію.

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"Ті, хто допомагає, організовує нелегальну міграцію і допомагає режиму Олександра Лукашенка, допомагає ворогу. За це можна отримати 30 діб, після чого людина продовжує робити те, що робила раніше. Чи є сенс просити прикордонників, Нацгвардію і Збройні сили Латвії активно захищати кордон, якщо на такі ситуації суди і прокуратура дивляться інакше", – сказав лідер Латвії і додав, що покарання мають бути більш серйозними.

Відтак у країні міністерка юстиції Інесе Лібіня-Егнере доручила експертам Міністерства оцінити політику кримінальних покарань і внести пропозиції щодо необхідних змін до законодавчих актів і змін їхнього застосування.

"В умовах гібридної війни кримінально-правова політика має бути здатною посилити Національну безпеку Латвії значно цілеспрямованіше. Тому я надала пропозиції щодо вдосконалення політики кримінального покарання, зокрема щодо злочинів на ґрунті ненависті, незаконного перетину державного кордону та правопорушень у цифровому середовищі", - сказала Лібіня-Егнере.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністр Латвії оголосив про посилення систем охорони кордону з Білоруссю на наступні шість місяців.

Крім того, міністр оборони Латвії наказав армії допомогти в охороні кордону з Білоруссю на тлі "гібридних загроз", з якими зіткнулася країна, бо повідомлялося, що за добу в Латвії зафіксували 96 спроб нелегально перетнути кордон.

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