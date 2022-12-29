У Латвії вирішили не позбавляти співробітників телеканалу "Дождь" робочих віз

В Управлінні у справах громадянства та міграції Латвії ухвалили рішення не позбавляти віз співробітників російського телеканалу "Дождь", якому раніше анулювали ліцензію.

Про це повідомляє портал DELFI.

У публікації йдеться про те, що після позбавлення російського ЗМІ можливості мовлення у Латвії, Управління у справах громадянства та міграції провело оцінку робочих віз працівників. Видані журналістам документи надають право працювати на території країни протягом року.

Вивчивши візи співробітників "Дождя", у відомстві зробили висновок, що журналісти можуть продовжити жити та вести трудову діяльність у країні. В Управлінні пояснили, що не можуть анулювати дію візи, якщо мета візиту до країни залишається незмінною.

Представники телеканалу наголосили, що займаються наразі створенням інформаційного контенту для соціальних мереж та цифрових каналів. У "Дожді" також наголосили, що офіційно заявленою метою їхнього перебування на території Литви, як і раніше, є працевлаштування.

Скандал на російському телеканалі "Дождь" та анулювання ліцензії на мовлення

На російському телеканалі "Дождь" в одній із програм ведучий Олексій Коростельов заявив про допомогу в оснащенні мобілізованих окупантів, які воюють проти України.

Пізніше його звільнили з телеканалу.

6 грудня стало відомо, що національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про анулювання ліцензії каналу "Дождь".

Згодом ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь" анулювали в Литві.

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