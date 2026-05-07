У Латвії впали дрони, які могли бути українськими: що заявили у Міноборони країни

Латвія / © Pixabay

Реклама

У Латвії розслідують інцидент із двома безпілотниками, які вночі увійшли в повітряний простір країни з боку Росії та впали на сході Латвії поблизу порожнього нафтосховища.

Про це йдеться в повідомленні The Guardian.

За попередніми даними, пошкоджень зазнали чотири порожні нафтові резервуари. В одному з них зафіксували незначне тління. Місцевий суспільний мовник також опублікував кадри, на яких видно дрон у цьому районі.

Реклама

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня скликала засідання з кризового управління. Вона заявила, що перебуває у постійному контакті з профільними міністрами та державними установами.

«Після завершення інциденту я очікую від відповідальних міністрів звітів про те, що сталося», — сказала Сіліня.

Розслідування перебуває на початковій стадії. Водночас міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що безпілотники могли належати українським підрозділам і збитися з маршруту через перешкоди сигналу.

Подібні інциденти вже траплялися в інших країнах НАТО. Раніше українські дрони, які, ймовірно, прямували до російських нафтових об’єктів, відхилялися від курсу та опинялися на території Естонії й Литви.

Реклама

У латвійській армії зазначили, що такі випадки можуть повторюватися, поки триває повномасштабна війна Росії проти України.

«Поки триває агресія Росії в Україні, повторення подібних інцидентів, коли іноземний безпілотний літальний апарат входить у повітряний простір Латвії або наближається до нього, можливе», — йдеться в заяві латвійських військових.

Попередження про забруднення повітря в країні вже скасували. Водночас частина обмежень на польоти поки залишається чинною.

Раніше повідомлялось, що У Латвії зафіксували проникнення іноземних безпілотників до повітряного простору країни з боку Росії. Два дрони впали на території Латгалії, а в кількох районах було оголошено попередження про небезпеку. Згодом влада повідомила про скасування повітряної загрози.

Реклама

Як зазначаося, у ніч проти 7 травня у Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу російських безпілотників поблизу кордонів. Сповіщення отримали мешканці прикордонних регіонів обох країн. У Латвії попередження діяли в районах Балві, Лудза, Резекне та Краслава, а в Естонії — у Вирумаа та Іда-Вірумаа. Згодом військові повідомили, що загроза минула. У НАТО заявили, що продовжують посилений контроль повітряного простору через ризик нових інцидентів на тлі війни РФ проти України.

Новини партнерів