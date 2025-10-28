ТСН у соціальних мережах

У Латвії викрили групу шпигунів, які діяли на користь Росії

Восени 2023 року група організувала підпал об’єкта приватної компанії, пов’язаного з оборонним проєктом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Латвійська Служба державної безпеки викрила групу шпигунів, які за завданням російських спецслужб організовували підпали та готували інші злочини проти держави. Зловмисники діяли на території країни з осені 2023 року.

Про це повідомляє видання Delfi.

Розслідування Служби держбезпеки (СДБ) встановило, що за ініціативи російських спецслужб у Латвії була створена група для вчинення особливо тяжких злочинів проти держави. Її учасники займалися плануванням, організацією та проведенням протиправних дій, серед яких — підпали об’єктів на території країни.

Навесні цього року СДБ затримала трьох підозрюваних, а четвертий уже перебував у місцях позбавлення волі за інший злочин.

За даними слідства, восени 2023 року група організувала підпал об’єкта приватної компанії, пов’язаного з оборонним проєктом. На початку 2024 року вони готували нову диверсію — підпал вантажівки з українськими номерами, розташованої на об’єкті критичної інфраструктури. Для цього зловмисники проводили розвідку території та знімали відео.

Крім того, вони обстежували інші потенційні цілі, фіксували їх на фото і відео та передавали матеріали своїм координаторам у Росії.

СДБ вжила заходів, щоб запобігти подальшим злочинам. Двох громадян Латвії звинувачують у співпраці з Росією та умисному пошкодженні майна. Третій підозрюваний займався підбурюванням і пошуком виконавців, а четвертий — транспортуванням нападників до місця злочину та допомогою у втечі.

Раніше повідомлялося, що ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» опинилася під шквалом критики з боку німецьких чиновників, які звинувачують її у роботі на Росію.

Ми раніше інформували, що уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 18 офіцерів російського Головного розвідувального управління (ГРУ).

