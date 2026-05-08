ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

У Латвії загострився скандал через російські дрони: заговорили про провал ППО

Прем’єрка Латвії викликала міністра оборони «на килим» через дрони в повітряному просторі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Силіня

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Силіня / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня запросила міністра оборони Андріса Спрудса для пояснень щодо інциденту з безпілотниками, які порушили повітряний простір країни. Зустріч запланована на 11 травня.

Про це вона повідомила 8 травня.

Позиція прем’єр-міністерки

Оцінюючи заходи, вжиті оборонним відомством у відповідь на порушення кордону, Сіліня назвала роботу незадовільною.

«Ситуація з вирішенням проблем, пов’язаних із дронами, є незадовільною», — заявила очільниця уряду.

Реакція міністра оборони

Міністр оборони Андріс Спрудс в ефірі латвійського телебачення погодився з критикою на адресу свого міністерства. Він підтвердив, що безпілотники, які залетіли в повітряний простір Латвії в ніч проти 7 травня, мали бути збиті.

Спрудс наголосив, що це відповідальність як військового керівництва, так і його особисто «як політичного лідера». Посадовець заявив, що готовий прийняти будь-яке рішення Сейму, якщо постане питання про його відставку.

Попри визнання відповідальності, міністр оборони зауважив, що знищення безпілотників є технічно складним завданням. Як приклад він навів статистику за останній рік: за цей період було зафіксовано лише один випадок збиття подібного апарата, коли винищувач знищив дрон у повітряному просторі Польщі.

Безпілотники у Латвії — останні новини

Нагадаємо, 7 травня іноземні безпілотники потрапили до повітряного простору Латвії з боку Росії. У кількох районах було оголошено попередження про небезпеку. Два дрони впали на території Латгалії. За попередньою інформацією, один БпЛА «прилетів» на територію нафтосховища у місті Резекне.

А вже 8 травня у Латвії продовжили шукати другий безпілотник, який напередодні порушив повітряний простір країни, залетівши з Росії.

Згодом у латвійському Міноборони заявили, що дрони могли бути українськими.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie