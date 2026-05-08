У Латвії загострився скандал через російські дрони: заговорили про провал ППО

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Силіня / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня запросила міністра оборони Андріса Спрудса для пояснень щодо інциденту з безпілотниками, які порушили повітряний простір країни. Зустріч запланована на 11 травня.

Про це вона повідомила 8 травня.

Позиція прем’єр-міністерки

Оцінюючи заходи, вжиті оборонним відомством у відповідь на порушення кордону, Сіліня назвала роботу незадовільною.

«Ситуація з вирішенням проблем, пов’язаних із дронами, є незадовільною», — заявила очільниця уряду.

Реакція міністра оборони

Міністр оборони Андріс Спрудс в ефірі латвійського телебачення погодився з критикою на адресу свого міністерства. Він підтвердив, що безпілотники, які залетіли в повітряний простір Латвії в ніч проти 7 травня, мали бути збиті.

Спрудс наголосив, що це відповідальність як військового керівництва, так і його особисто «як політичного лідера». Посадовець заявив, що готовий прийняти будь-яке рішення Сейму, якщо постане питання про його відставку.

Попри визнання відповідальності, міністр оборони зауважив, що знищення безпілотників є технічно складним завданням. Як приклад він навів статистику за останній рік: за цей період було зафіксовано лише один випадок збиття подібного апарата, коли винищувач знищив дрон у повітряному просторі Польщі.

Нагадаємо, 7 травня іноземні безпілотники потрапили до повітряного простору Латвії з боку Росії. У кількох районах було оголошено попередження про небезпеку. Два дрони впали на території Латгалії. За попередньою інформацією, один БпЛА «прилетів» на територію нафтосховища у місті Резекне.

А вже 8 травня у Латвії продовжили шукати другий безпілотник, який напередодні порушив повітряний простір країни, залетівши з Росії.

Згодом у латвійському Міноборони заявили, що дрони могли бути українськими.

