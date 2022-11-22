У Латвії закликали країни НАТО зі спільним кордоном з Україною посилити ППО

Латвія вже зміцнює свою ППО.

Після ракетного інциденту у Польщі країнам НАТО, які мають спільні кордони з Україною, варто розмістити додаткову протиповітряну оборону для власної безпеки.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич в інтерв'ю на телеканалі TV3.

За словами глави МЗС, інцидент у польському Переводові, у результаті якого загинуло двоє людей, стався тільки через вторгнення РФ до України.

Рінкевич каже, що розслідування щодо падіння ракети ще триває, але цей інцидент доводить необхідність розміщення додаткових систем ППО у країнах НАТО, які межують з Україною.

Сама ж Латвія вже зміцнює свою ППО, на що виділено додаткові кошти.

Нагадаємо, Польща після того, як 15 листопада у Переводові впала ракета, хоче розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Patriot. Їх Варшаві запропонувала Німеччина.

Сам президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що на території країни в майбутньому можуть траплятися різного роду нещасні випадки внаслідок війни в Україні.

Тим часом, за даними Reuters, Державний департамент США дозволив продаж реактивних систем залпового вогню HIMARS Литві.

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