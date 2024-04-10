У Латвії затримали чоловіків, які зірвали український прапор у Ризі: що про них відомо

Правоохоронці встановили особи двох імовірних порушників і затримали їх 9 квітня.

Ризька державна поліція затримала двох громадян Латвії, які зірвали український прапор з однієї з будівель у Ризі.

Про це повідомляє Delfi.

5 квітня в поліцію надійшов дзвінок від очевидця про те, що чоловік у масці зриває український прапор з будівлі, а інший знімає його на камеру. Після цього обидва одразу ж залишили місце події.

На опублікованому в соціальних мережах ролику видно, що чоловік зламав флагшток, тримаючи в руках схожий на професійну рацію предмет.

Співробітники поліції встановили особи двох імовірних порушників і затримали їх 9 квітня. Зазначається, що затримані раніше не були судимі.

Під час обшуків у будинках затриманих поліцейські виявили маску, яку, ймовірно, використовували під час скоєння злочину, рацію, а також різні предмети, “що мають відношення до прославляння комуністичного режиму і Росії”.

Кримінальну справу порушено за фактом розпалювання національної, етнічної, расової чи релігійної ненависті, а також про умисне знищення або пошкодження чужого майна. Завтра, 11 квітня, суд розгляне питання про арешт підозрюваних.

Нагадаємо, у латвійській Ризі чоловік зірвав прапор України. У соцмережі TikTok опублікували відео, на якому видно, як чоловік із закритим обличчям зриває український прапор із будівлі на вулиці Кр. Барона в Ризі. Зазначається, що злочин було скоєно у п'ятницю, 5 квітня.

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