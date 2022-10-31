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У латвійському Даугавпілсі сталися сутички з поліцією під час демонтажу пам'ятників радянським солдатам: відео

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У латвійському Даугавпілсі сталися сутички з поліцією під час демонтажу пам'ятників радянським солдатам: відео

Фото: скриншот з відео

Латвійські поліцейські затримували людей за виконання пісень, що прославляють війну, та перебування в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.

У неділю, 30 жовтня, пізно ввечері в латвійському місті Даугавпілсі на площі Слави розпочався демонтаж пам'ятника радянським воїнам. Перед цим принесені сюди вдень квіти та свічки прибрали волонтери, а поліція, яка прибула у великій кількості, змусила людей покинути площу. Кількох людей затримали.

Про це повідомляє видання LSM.

Питання знесення пам’ятників, що прославляють тоталітарний режим, набуло актуальності після повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України. 16 червня Сейм Латвії прийняв закон, згідно з яким до 15 листопада такі меморіали повинні бути демонтовані. 

Міська влада оголосила, що пам'ятники у Даугавпілсі демонтують у будь-якому разі, навіть у примусовому порядку. У поліції попередили, що доступ до об'єктів буде закрито звечора неділі, 30 жовтня, та в понеділок, 31 жовтня. 

Близько 21:00 волонтери почали збирати квіти, які принесли до пам’ятника деякі мешканці міста. Після цього поліцейським вдалося змусити людей залишити площу, щонайменше двох затримали. Одну особу - за виконання пісень, що прославляють війну, іншу – за перебування в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.

Натовп людей не розходився, скупчившись на прилеглих вулицях. Коли опівночі під’їхала техніка, почувся свист та голосна лайка. У поліцейських полетіли пляшки. Кількох людей затримали та заштовхали в поліцейську машину.

Після першої години почалися більш активні роботи з демонтажу барельєфа пам’ятника, який Латвійський музей окупації визнав художньою цінністю і який буде передано музею.

Завершення робіт зі знесення пам’ятника планується до 9 години ранку.

Нагадаємо, раніше у латвійській столиці було демонтовано всі три великі постаті меморіального ансамблю, що зображували солдатів радянської армії.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
917
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