У латвійському Даугавпілсі сталися сутички з поліцією під час демонтажу пам'ятників радянським солдатам: відео

Латвійські поліцейські затримували людей за виконання пісень, що прославляють війну, та перебування в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.

У неділю, 30 жовтня, пізно ввечері в латвійському місті Даугавпілсі на площі Слави розпочався демонтаж пам'ятника радянським воїнам. Перед цим принесені сюди вдень квіти та свічки прибрали волонтери, а поліція, яка прибула у великій кількості, змусила людей покинути площу. Кількох людей затримали.

Про це повідомляє видання LSM.

Питання знесення пам’ятників, що прославляють тоталітарний режим, набуло актуальності після повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України. 16 червня Сейм Латвії прийняв закон, згідно з яким до 15 листопада такі меморіали повинні бути демонтовані.

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Міська влада оголосила, що пам'ятники у Даугавпілсі демонтують у будь-якому разі, навіть у примусовому порядку. У поліції попередили, що доступ до об'єктів буде закрито звечора неділі, 30 жовтня, та в понеділок, 31 жовтня.

Близько 21:00 волонтери почали збирати квіти, які принесли до пам’ятника деякі мешканці міста. Після цього поліцейським вдалося змусити людей залишити площу, щонайменше двох затримали. Одну особу - за виконання пісень, що прославляють війну, іншу – за перебування в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.

Daugavpilī pie pieminekļa padomju karavīriem ap pulksten 21.00 sāka novākt iedzīvotāju sanestos ziedus. To redzot, daži iedzīvotāji raudāja, citi skaļi lamājās. Vairākus cilvēkus policija aizturēja, novēroja LTV. https://t.co/hrhDJpm9BE pic.twitter.com/52cdPRYyju — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 30, 2022

Натовп людей не розходився, скупчившись на прилеглих вулицях. Коли опівночі під’їхала техніка, почувся свист та голосна лайка. У поліцейських полетіли пляшки. Кількох людей затримали та заштовхали в поліцейську машину.

Після першої години почалися більш активні роботи з демонтажу барельєфа пам’ятника, який Латвійський музей окупації визнав художньою цінністю і який буде передано музею.

Завершення робіт зі знесення пам’ятника планується до 9 години ранку.

Pēc vairāku stundu darba izdevies demontēt pieminekļa bareljefu. To Latvijas Okupācijas muzejs atzinis par māksliniecisko vērtību, tāpēc tas tiks nodots muzejam. https://t.co/zy8iad5shM pic.twitter.com/bCPqM9sjaF — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 31, 2022

Нагадаємо, раніше у латвійській столиці було демонтовано всі три великі постаті меморіального ансамблю, що зображували солдатів радянської армії.

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