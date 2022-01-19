У Лаврова відповіли, чи має РФ наміри атакувати і нападати на Україну

Рябков також зазначив, що не бачить ризиків повномасштабної війни.
Попри стягування Росією військ до українських кордонів заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков запевняє, що Москва, мовляв, не збирається нападати на Україну і ризику повномасштабної війни в Європі немає.
Про це інформує російський Інтерфакс.
За словами Рябкова, Росія, мовляв, не буде "ні атакувати, ні нападати, ні вдиратися" до України. Він заявляє, що жодних агресивних дій Кремль не планує.
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"Я впевнений, що немає жодного ризику великомасштабної війни, яка може розвернутися в Європі чи ще десь. Ми не маємо наміру робити жодних агресивних дій. Ми не маємо наміру атакувати, нападати чи вторгатися в Україну", - заявив Рябков.
Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що зупинити потенційне вторгнення Росії до України вдасться лише за допомогою сильного пакета стримування РФ.
Як повідомлялося, у Сполучених Штатах Америки вважають, що зупинка російського газопроводу "Північний потік-2" - це є єдиний важіль впливу на РФ.
Крім того, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.
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