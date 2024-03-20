У легіоні "Свобода Росії" повідомили, чи намагалась ФСБ заслати до них своїх агентів

Аби потрапити до лав легіону, треба пройти ретельний відбір. Задля цього у підрозділі працює служба безпеки.
Щоб приєднатися до лав легіону "Свобода Росії", треба робити це тільки через офіційний чат-бот. ФСБ РФ створює десятки підставних каналів, однак їй ще не вдалося заслати до рядів легіону шпигунів.
Про це заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" розповів "24 каналу".
Російські добровольці, які борються проти кремлівського режиму, продовжують свою операцію одразу у двох областях РФ, і до їхніх лав вступають нові бійці. Це і російські регулярні військові, і цивільні, зокрема прихильники загиблого опозиціонера Олексія Навального. Останні зрозуміли, що мирний протест не працює, тому дуже розчаровані і приєднуються до легіону.
"Цезар" розповів, що аби потрапити до лав легіону "Свобода Росії", треба пройти ретельний відбір. У разі бажання приєднатися до добровольців, важливо робити це тільки через офіційний чат-бот.
"ФСБ створює десятки підставних каналів. Люди передають туди свої дані, їх арештують, а потім показують це по російському телебачені, й кажуть, нібито вони є українськими шпигунами", – розповів заступник командира легіону.
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Він додав, що саме тому треба користуватися лише офіційним сайтом. У такому разі інформація про людину зберігатиметься на окремих захищених серверах і не потрапить до когось стороннього.
"Противнику ще не вдалося заслати до наших рядів шпигунів. Наша служба безпеки працює", – наголосив "Цезар".
До слова, в ГУР Міноборони України повідомили, що надають допомогу бійцям "Російського добровольчого корпусу" (РДК), легіону "Свобода Росії" і "Сибірського батальйону", які діють на території РФ.
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