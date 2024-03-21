Рейд легіону "Свобода Росії": добровольці розповіли, яких цілей вже досягли

Зокрема, їхній рейд відволік на себе тактичну російську авіацію.

Рейд російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях зірвав новий наступ окупаційної армії Росії, які загарбники планували провести до "виборів" Путіна.

Про це на пресконференції заявив представник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, повідомляє LIGA.net.

"Наша операція зірвала ці плани. У військовому сенсі вони були змушені перекидати значні сили з-під Куп'янська для утримання Бєлгородської та Курської областей. Фактично ми зірвали плани наступу армії Росії", - висловився Барановський.

З його слів, армія РФ втратила 651 солдата, 908 загарбників отримали поранення, а 37 - потрапили до полону. Крім того, знищено 121 одиницю техніки.

Представник легіону наголошує, що рейд добровольців відволік на себе тактичну російську авіацію, яка завдала понад 320 авіаударів. За словами Барановського, всі бомби прилетіли на територію Росії.

"Завдяки нашій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ділянки, де очікувалася масована атака Росії", - заявив представник ЛСР.

Нагадаємо, голова штабу РДК Олександр "Фортуна" заявляв, що російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення з окупантами у Бєлгородській та Курській областях, задіявши весь наявний потенціал та резерви. Тим часом окупанти вже перекидають резерви на свій кордон.

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