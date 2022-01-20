У Ліберії під час церковного зібрання сталася тиснява: десятки загиблих, серед них - 11 дітей

У Ліберії під час церковного зібрання сталася тиснява: десятки загиблих, серед них - 11 дітей

За слова очевидців, тиснява в церкві почалася після того, як група озброєних людей зайшла до храму та намагалися пограбувати вірян.

У Ліберії (Західна Африка) на церковному зібранні внаслідок тисняви загинули 29 людей, серед них - 11 дітей.

Про це повідомив заступник міністра інформації Джалава Тонпо у четвер, 20 січня, пише Reuters.

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За його словами, трагедія сталася у ніч на 19 січня в столиці Ліберії Монровії в районі Нью-Кру-Таун. " Лікарі сказали, що 29 людей померли, а деякі знаходяться в списку критичних", - прокоментував Тонпо та назвав, що "ц е сумний день для країни".

За словами місцевих жителів, які стали свідками, тиснява в церкві почалася після того, як група озброєних людей зайшла до храму та намагалися пограбувати вірян. Чоловіки мали при собі ножі та іншу зброю. " Під час бігу деякі люди впали, а інші впали на землю і перейшли через них", - розповідає очевидець.

Президент Ліберії оголосив триденний період національного жалоби і зазначив, що відповідні служби надали допомогу постраждалим. Згодом стало відомо, що серед 29 загиблих унаслідок тисняви у церкві у столиці Монровії було 11 дітей.

Нагадаємо, в Індії під час релігійного свята у храмі затоптали 12 людей. Внаслідок 12 людей загинули в тисняві та ще 13 були доправлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

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