У лікарні медик, після смерті пацієнта з коронавірусом, використовувала карту та купувала солодощі

Медик використовувала безконтактну сенсорну панель в торговому автоматі в лікарні

У лікарні Бірмінгема 23-річна Аеша Башарат вкрала карту померлого від коронавірусу пацієнта, щоб купувати собі чіпси та солодощі.

Про це пише Daily Mail.

Медпрацівниця скористалася карткою 83-річної жінки всього через 17 хвилин після того, як вона померла в лікарні Бірмінгема.

Вона використовувала безконтактну сенсорну панель в торговому автоматі в лікарні, щоб зробити шість покупок по 1 фунту стерлінгів.

Того вечора вона зробила ще одну покупку на 1 фунт стерлінгів, перш ніж знову спробувати скористатися картою, коли вона наступного разу повернулася на роботу через чотири дні.

Жінка спочатку стверджувала, що вона знайшла карту на підлозі і при оплаті переплутала її з власною.

Вона визнала шахрайство шляхом в Королівському суді Бірмінгема в середу 9 червня і була засуджена до двох п'ятимісячних тюремних ув'язнень одночасно, обидва відстрочені на 18 місяців.

За попередніми даними, Башарат відмовилася вибачитися перед родиною пенсіонерки, коли зіткнулася з нею в її будинку в Спаркхілле.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання