У лікарні медик, після смерті пацієнта з коронавірусом, використовувала карту та купувала солодощі

Медик використовувала безконтактну сенсорну панель в торговому автоматі в лікарні
У лікарні Бірмінгема 23-річна Аеша Башарат вкрала карту померлого від коронавірусу пацієнта, щоб купувати собі чіпси та солодощі.
Про це пише Daily Mail.
Медпрацівниця скористалася карткою 83-річної жінки всього через 17 хвилин після того, як вона померла в лікарні Бірмінгема.
Вона використовувала безконтактну сенсорну панель в торговому автоматі в лікарні, щоб зробити шість покупок по 1 фунту стерлінгів.
Того вечора вона зробила ще одну покупку на 1 фунт стерлінгів, перш ніж знову спробувати скористатися картою, коли вона наступного разу повернулася на роботу через чотири дні.
Жінка спочатку стверджувала, що вона знайшла карту на підлозі і при оплаті переплутала її з власною.
Вона визнала шахрайство шляхом в Королівському суді Бірмінгема в середу 9 червня і була засуджена до двох п'ятимісячних тюремних ув'язнень одночасно, обидва відстрочені на 18 місяців.
За попередніми даними, Башарат відмовилася вибачитися перед родиною пенсіонерки, коли зіткнулася з нею в її будинку в Спаркхілле.