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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У лікарні сталася пожежа: понад півсотні постраждалих, троє людей загинули

Масштабна пожежа охопила одне з приміщень лікарні Marien Hospital у Гамбурзі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пожежа у Гамбурзі

Пожежа у Гамбурзі

У ніч на неділю в одній із будівель лікарні Marien Hospital у Гамбурзі (Німеччина) сталася масштабна пожежа. Внаслідок інциденту загинули щонайменше троє людей, ще понад 50 осіб отримали травми, 16 із них — у тяжкому стані.

Про це повідомляє DW.

Як повідомили у пожежній службі, займання виникло невдовзі після опівночі на першому поверсі корпусу геріатричного відділення у районі Гогенфельде. Дим стрімко поширився на всі поверхи будівлі, що значно ускладнило евакуацію.

На місце інциденту прибули десятки рятувальників і пожежників. Усіх пацієнтів із охопленої вогнем будівлі вдалося евакуювати. Частину постраждалих доставили до відділення невідкладної допомоги самої лікарні, інші були направлені до найближчих медичних закладів.

Причини пожежі наразі з’ясовуються. Відомо, що займання почалося в одній із палат, але що саме стало його джерелом — поки невідомо.

Вогонь вдалося повністю загасити вранці 1 червня. Влада та медичний заклад проводять розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінниці сталася пожежа у будівлі ТЦК. Вогонь спалахнув на четвертому поверсі.

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