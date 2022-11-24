У лікарні таке було вперше: у Польщі 21-річну українку прооперували унікальним методом (фото)

Пацієнтці допомагав перекладач з України.
У польському Любліні 21-річній українці провели унікальну операцію на головному мозку, яка передбачає перебування пацієнта при тямі під час процедури і його комунікацію з медиками.
Про це пише rmf24.pl,
За даними видання, техніка називається "краніотомія пробудження". Її унікальність в тому, що навіть після розкриття лікарями черепної коробки пацієнт залишається при тямі і виконує вказівки нейропсихолога. Це дозволяє медикам уникнути пошкодження зон, які відповідають за життєдіяльність.
Операцію провели у Незалежній громадській клінічній лікарні № 4 у Любліні. Пацієнткою була 21-річна пацієнтка Лілії з України. Вона не володіла польською мовою. Тож з медиками працював перекладач з України, який допомагав пацієнтці виконувати завдання лікарів. Таке в цій лікарні було вперше.
"Завдяки цьому методу лікарі були впевнені, що після операції пацієнтка збереже попередні навички пересування. Ми раді, що наша команда може допомогти онкохворим, у яких складне розташування пухлини виключає стандартний підхід. Цей тип операції вимагає відданості пацієнта, який повинен спілкуватися та співпрацювати з усією командою лікарів під час операції, і, перш за все, зберігати спокій у цій незвичній ситуації. Це нелегко. Операція, яка виконується іноземною мовою, додатково підвищує рівень складності досить складної процедури", - пояснює Павел Шмигін, доктор медичних наук, нейрохірург, який оперував пацієнтку.
Під час операції нейрохірургам вдалося уникнути чутливих місць, і видалити пухлину.
Нині дівчина почувається добре. За кілька днів її випишуть з лікарні.
Нагадаємо, польські медики у Гданську врятували 7-річну українку від "прокляття Ундіни".
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