У лікарнях є пацієнти з "Омікроном": британців закликали негайно зробити додаткове COVID-щеплення

Британський прем'єр заявив, що кількість випадків COVID-штаму "Омікрон" "подвоюється що два-три дні".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав громадян негайно отримати додаткове щеплення проти COVID-19.

Відповідну заяву він озвучив у неділю, 12 грудня, повідомляє The Guardian.

Очільник британського уряду попередив населення про те, що не варто недооцінювати новий штам коронавірусу "Омікрон". За його словами, кількість випадків цього варіанта на території країни "подвоюється що два-три дні".

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"Я боюся, що зараз ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією в нашій битві з новим варіантом, "Омікроном", і ми маємо терміново зміцнити нашу стіну вакцинного захисту, щоб захистити наших друзів та близьких", - звернувся Джонсон до британців.

Він наголосив на тому, що двох доз вакцини проти COVID-19 недостатньо для того, щоб забезпечити необхідний рівень захисту.

"Гарні новини полягають у тому, що наші вчені впевнені, що за допомогою третьої дози, ревакцинальної, ми зможемо відновити наш рівень захисту, - сказав британський прем'єр і продовжив, - Не робіть помилку, думаючи, що "Омікрон" не завдасть вам шкоди".

За його словами, новий штам COVID-19 може призвести до серйозного перебігу захворювання. "Ми вже спостерігаємо подвоєння госпіталізацій за тиждень у Південній Африці. І просто зараз у нас у Великій Британії є пацієнти з "Омікроном" у лікарнях", - резюмував він.

Джонсон запевнив, що всі громадяни, які мають право на ревакцинацію (люди, старші 18 років, які отримали другу дозу щонайменше три місяці тому), зможуть зробити щеплення від понеділка. Очікується, що всі охочі зможуть отримати бустерну дозу вже до кінця року.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії за добу зафіксували понад тисячу нових випадків "Омікрона", що майже вдвічі перевищує попередній щоденний максимум.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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