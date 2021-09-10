У лікарняному туалеті від передозування помер медбрат, який понаднормово відпрацював 259 годин

Виявилося, що чоловік приїхав до Британії у 2017 році і тоді в нього вже були проблеми із залежності.

У Британії 35-річний Філіп Пенгсон щосили працював під час пандемії коронавірусу і помер від передозування обезболюючими в лікарняному туалеті. Медбрат відпрацював 259 годин і, очевидно, пристрастився до подібних препаратів, щоб полегшити біль, які в результаті привели до його смерті.

Про це пише Metro.

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Колеги повідомили, що помітили дивну поведінку Філіпа: він часто йшов, роблячи тривалі перерви у туалеті, а потім повертався до роботи у важких коронавірусних умовах. Одного разу він з'явився у куртці, яка була в крові. А 20 січня, в розпал карантину, колеги-медсестри не змогли знайти пана Пенгсона в палаті.

"Я помітила, що він знову зник, і я надіслала йому повідомлення і зателефонувала йому, але він не відповів на дзвінки", - каже його колега Джессіка Убаг.

Старша медсестра Крісті Жуїніо, подруга і колега пана Пенгсона, сказала, що пані Убаг прийшла до неї близько 18:00, щоб сказати, що більше не може знайти медбрата.

"Ми перевірили чоловічу роздягальню, і там була зачинена туалетна кабіна. Ми постукали у двері і вирішили почекати 10 хвилин, щоб побачити, чи хтось вийде. Однак, прийшов лікар і сказав нам, що ми повинні негайно відчинити двері. Ми примусово відчинили двері і виявили, що Філіп упав", - сказала пані Жуїніо.

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Пані Убаг додала: "Ми знайшли Філіпа і кричали іншим, щоб вони кликали на допомогу. Я бачила Філіпа на підлозі і бачила, як вони намагаються реанімувати його. Тоді мені сказали, що він помер".

Під час розслідування стало відомо, що громадянин Філіппін поїхав до Великої Британії на роботу до лікарні округу Королівський Суррей у Гілфорді у 2017 році, залишивши дружину та двох маленьких дітей.

Його сестра, Фатіма, яка проживає у Британїі, розповіла на слуханнях, що у 2017 році він визнав, що у нього були проблеми з рецептурними препаратами, але пообіцяв їй, що це минуле.

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Під час розслідування з’ясувалося, що детективи знайшли п’ять порожніх пляшок потужного знеболюючого препарату всередині спальні медбрата у лікарні для медиків у Гілдфорді. Детективи виявили ще шість пляшок всередині його рюкзака в туалетній кабінці. Однак вони відзначили, що порожня пляшка, яку, мабуть, використав перед смерттю пан Пенгсон, була більш сильною, ніж інші, які вони виявили у нього.

Джулі Берджесс, начальниця відділу медичних сестер для хірургії в лікарні, зізналася, що препарат, який використовується майже у всіх операціях, зберігався у шафі, до якої легко міг дістатися увесь персонал. Зараз контроль за ним посилили.

Як повідомлялося, у США помер від наслідків COVID-19 хлопець у віці 28 років, який вважав пандемію коронавірусу мовляв несправжньою, і вся його родина не наважувалася робити щеплення. Про смерть свого сина розповіла мати, сказавши, що його останніми словами були: "Це не розіграш; це реально".

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