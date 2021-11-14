У Липецьку на території металургійного комбінату від вибуху обвалилася покрівля, над містом палає заграва: відео

Постраждала одна працівниця заводу, під завалами шукали інших робітників.
Увечері в неділю, 14 листопада, у російському місті Липецьку на складі коксохімічного цеху Новолипецького металургійного комбінату пролунав потужний вибух.
Як повідомляє Telegram-канал Shot, після вибуху обвалилася покрівля на площі 2 000 квадратних метрів і почалася пожежа.
У повідомленні уточнили, що приборкати полум’я пожежникам не вдається вже понад годину. З місця НП було госпіталізовано одну жінку — працівницю коксохімічного цеху, в якому пролунав вибух.
В екстрених службах повідомили, що інших людей під завалами не виявлено.
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