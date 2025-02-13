У Липецьку пролунало 12 вибухів: стало відомо, що можуть атакувати безпілотники

12 вибухів пролунали в промисловій частині російського Липецька. За словами місцевих, у ніч з 13 лютого 2025 року дрони з 03:30 атакують ще й місто Єлець, жителі чують багато "вибухів та дзижчання".

Глава регіону Ігор Артамонов раніше попереджав про можливі прильоти БПЛА.

Одна жінка постраждала через падіння уламків БПЛА. У неї осколкові поранення, вона у лікарні.

Попередньо, дрони намагаються вразити комбінат НЛМК – Новолипецький металургійний комбінат, або ж тракторний завод у місті Грязі, що поруч із Липецьком.

Жителі російського Липецька 13 лютого 2025 року повідомили про гучні звуки, схожі на вибухи, які було чути у небі над містом.

А також очевидці розповіли, що у місті працює сирена.

Пізніше влада визнала, що регіон зазнав масованого нальоту невідомих БПЛА.

Після атаки було зафіксовано відключення електрики у низці районів Липецька.

На цей час енергетики ведуть перепідключення споживачів.

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Нагадаємо, раніше удар по Саратовському НПЗ підтвердив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цей завод – один із ключових об'єктів паливної інфраструктури Росії і відіграє важливу роль у забезпеченні армії паливом.