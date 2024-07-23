У липні зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень

Тепер кожен місяць, починаючи з червня 2023 року – 13 місяців поспіль – вважається найспекотнішим на планеті

Неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі.

Такі дані наводить Служба кліматичних змін Європейського Союзу Copernicus, повідомляє Reuters.

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Глобальна середня температура повітря на поверхні 21 липня сягнула 17,09 °C, що трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні 2023 року (17,08 °C).

Аналітики зауважили, що тепер кожен місяць, починаючи з червня 2023 року – 13 місяців поспіль – вважається найспекотнішим на планеті з початку ведення записів у порівнянні з відповідним місяцем попередніх років.

У 2023 році було побито рекорд чотири дні поспіль, з 3 по 6 липня, оскільки зміна клімату викликала сильну спеку в Північній півкулі.

Учені припускають, що 2024 рік може перевершити 2023 рік як найспекотніший рік з моменту початку спостережень. Частково це пов’язано з ефектом погодного явища Ель-Ніо, який підвищує глобальну температуру, посилюючи вплив техногенних змін клімату на нагрівання планети.

Раніше вчені розповіли про жахливі наслідки стрімкого танення морського льоду в Антарктиді.

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