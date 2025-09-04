ТСН у соціальних мережах

Світ
150
1 хв

У Лісабоні загинуло 15 людей в аварії знаменитого фунікулера: фото

Трагедія сталася після того, як обірвався трос, який забезпечував роботу транспортного засобу. Це призвело до зіткнення вагона з будівлею.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Аварія фунікулера в Лісабоні

Аварія фунікулера в Лісабоні / © Associated Press

У середу, 3 вересня, у столиці Португалії Лісабоні внаслідок аварії фунікулера «Глорія» загинуло 15 людей, ще близько 20 зазнали ушкоджень.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення рятувальних команд.

Наразі відомо, що 18 людей дістали поранення, п’ятеро з них — тяжкі, а 13 — легкі. Серед постраждалих є дитина.

Національність жертв наразі невідома.

Прокуратура розпочала розслідування смертельної аварії.

За даними місцевих ЗМІ, трагедія сталася після того, як обірвався трос, який забезпечував роботу транспортного засобу. Це призвело до зіткнення вагона з будівлею.

/ © Associated Press

© Associated Press

Президент країни Марсело Ребело де Соуза висловив співчуття з приводу трагічної аварії, висловивши сподівання, що влада незабаром встановить її причини.

/ © Associated Press

© Associated Press

Лінія фунікулера «Глорія» була відкрита ще 1885 року. Вона з’єднує центр Лісабона з районом Байрру-Алту (Верхній район), відомим своїм жвавим нічним життям.

Фунікулер експлуатується муніципальною компанією громадського транспорту Carris.

Його два вагони прикріплені до протилежних кінців троса, а тягу забезпечують електродвигуни на обох вагонах.

Вагон в кінці лінії, очевидно, не був пошкоджений, але CNN Portugal повідомила, що пасажири були змушені вистрибувати з вікон, коли стався інцидент.

Нагадаємо, цього ж дня у Польщі пасажирський потяг сполученням Гдиня-Хель зіткнувся з мікроавтобусом.

