У літака Дуди під час візиту до США сталася несправність: чим закінчилася надзвичайна ситуація

У президентського літака Boeing 737, яким летів польський президент Анджей Дуда до США, виявили незначну несправність.

Про це стало відомо польському виданю Fact.

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За інформацією ЗМІ, вийшла з ладу бортова система моніторингу екіпажу. Згідно з процедурами, борт повертається до Польщі, але він не може перевозити пасажирів.

Другий літак, який прибув до США як "запасний", згідно з інструкцією до надзвичайних ситуацій, буде використаний для зворотного рейсу. Як зазначають автори видання, проблема в тому, що запасний Boeing має більшу пасажиромісткість, але відповідно меншу дальність.

"У зв'язку з цим план подорожі дещо змінюється. Необхідно буде зробити проміжну зупинку для поповнення запасів палива. За нашою інформацією, для цього президентський літак приземлиться на Азорських островах. Це не ставить під сумнів заплановану раніше зустріч із головою НАТО Єнсом Столтенбергом. Він відбудеться у четвер у Брюсселі на завершення президентської поїздки", - йдеться у повідомленні.

З Варшави до столиці Бельгії відправлять додатковий літак.

Як раніше повідомляли, Туск і Дуда спільно відвідають США, де зустрінуться з Байденом.

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