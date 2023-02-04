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У літака, що летів з Таїланду до Москви, просто під час зльоту лопнули колеса (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1689
Час на прочитання
1 хв
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У літака, що летів з Таїланду до Москви, просто під час зльоту лопнули колеса (відео)

Ілюстивне фото / Фото: gettyimages.com

У літака, який летів із Таїланду до Москви, просто під час зльоту лопнули колеса шасі.

У літака ZF-3604 Azur Air, який летів із Пхукета до Москви, просто під час зльоту лопнули колеса шасі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Туристів, які пережили серцевий напад, висадили і відправили до готелів очікувати нового рейсу.

Нагадаємо, раніше у московському аеропорті "Домодєдово" стався казус. Вже під час вирулювання літака в одного з пасажирів нібито вибухнув павербанк. Усіх людей довелося евакуювати.

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Дата публікації
Перегляди
1689
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