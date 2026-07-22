У літаку між пасажирами спалахнула масова бійка: пілот ухвалив несподіване рішення

У літаку під час польоту сталась бійка / © Getty Images

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У літаку, який летів з Тенеріфе до Великої Британії, спалахнула масова бійка. Через це пілот ухвалив несподіване рішення — повернутись назад та вгамувати пасажирів.

Про це пише dailymail.com.

Іспанські диспетчери повітряного руху повідомили, що вночі близько 10 пасажирів взяли участь у бійці на борту літака easyJet, що прямував до Ліверпуля.

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У своїй заяві вони зазначили: «Екіпаж рейсу з Тенеріфе-Південь до Ліверпуля повідомив нас, приблизно через 30 хвилин після зльоту, що їм необхідно повернутися до аеропорту, і попросив забезпечити присутність поліції після прильоту. Група з приблизно 10 пасажирів влаштувала бійку на борту, і капітан вирішив повернути літак через небезпеку, яку це становило для безпеки польоту», — йдеться у повідомленні.

Інцидент стався на рейсі easyJet EZY3352, який, за даними сервісів відстеження польотів, вилетів з аеропорту Тенеріфе-Південь незадовго до 20:00 за місцевим часом у вівторок і повернувся до того самого аеропорту о 21:05.

На місці уже чекала поліція.

Представник авіакомпанії easyJet підтвердив: «Вчора рейс EZY3352 з Тенеріфе до Ліверпуля повернувся в аеропорт, де його зустріла поліція через групу пасажирів, які порушували порядок. Потім рейс продовжив політ до кінцевого пункту призначення».

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Що стало причиною масової бійки — наразі невідомо.

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