У літаку, що летів з Болгарії, помер пасажир: що сталося та яка реакція екіпажу

Пасажир трагічно помер під час польоту з Болгарії до Великої Британії, що призвело до екстреного приземлення.

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jet2 прямував з Бургаса до Ліверпуля, коли приблизно через дві години польоту виникла надзвичайна ситуація. Це змусило пілотів перенаправити літак до Німеччини для екстреного приземлення.

Як свідчать дані відстеження польоту, літак успішно приземлився в Кельні після стрімкого зниження близько 14:30 16 вересня. Пізніше того ж вечора літак продовжив свій шлях до Ліверпуля, прибувши туди близько 22:20.

Хоча особа загиблого пасажира залишається невідомою, вважається, що у нього сталася зупинка серця під час польоту.

Авіаційний сайт Airlive повідомив, що чоловік отримав медичну допомогу від екіпажу літака, а також двох пасажирів, які мали медичну освіту, але, на жаль, його не вдалося реанімувати.

У своїй заяві Jet2.com підтвердив інцидент, сказавши: "Ми можемо підтвердити, що рейс LS3214 із Бургаса до Ліверпуля був перенаправлений до Кельна в понеділок, 16 вересня, через те, що клієнт потребував медичної допомоги. На жаль, ми можемо підтвердити, що пасажир помер. Ми хотіли б висловити наші щирі співчуття родині та друзям клієнта в цей дуже важкий час".

