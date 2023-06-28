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У літаку, який летів до Польщі, загинула пасажирка: що сталось і як відреагував екіпаж 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У літаку, який летів до Польщі, загинула пасажирка: що сталось і як відреагував екіпаж 

У літаку померла пасажирка / Фото: wikipedia.org

Причини смерті жінки розслідують.

Трагічний інцидент стався під час рейсу авіакомпанії LOT з Чикаго до Кракова. Загинула одна з пасажирок. Літак не припинив польоту та долетів до місця призначення. 

Про це пише wprost.pl.

Під час виконання рейсу LO10 з Чикаго до Кракова літаком авіакомпанії LOT Polish Airlines сталася трагічна ситуація. Під час польоту померла одна пасажирка. Інформацію підтвердили у прес-службі польської авіакомпанії.

Літак успішно приземлився в Польщі, і справою займаються відповідні органи на місцях. 

"Ми висловлюємо наші співчуття родичам пасажирки, яка загинув під час сьогоднішнього рейсу з Чикаго до Кракова. Екіпаж діяв відповідно до процедур, передбачених у таких випадках, а після приземлення в Кракові відповідні служби продовжили свою діяльність", - повідомили в авіакомпанії. 

Інцидент стався на рейсі LO10 з Чикаго до Кракова, який вилетів з США о 17.20 за місцевим часом 27 червня. Незважаючи на трагічні події, літак Dreamliner благополучно приземлився в Краківському міжнародному аеропорту імені Івана Павла ІІ 28 червня о 8.49 ранку. Смерть жінки розслідують відповідні органи. 

Нагадаємо, літак авіакомпанії easyJet, який летів з Манчестера у Великій Британії до Даламана в Туреччині, був змушений здійснити термінове приземлення в Греції через двох неадекватних росіян.

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Дата публікації
Перегляди
2068
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