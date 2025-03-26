У Литві 4 солдатів США зникли на полігоні поблизу Білорусі: ймовірно, вони загинули

Четверо солдатів армії США зникли безвісти в Литві. Литовські ЗМІ пишуть, що вони загинули.

Четверо солдатів армії США зникли безвісти в Литві під час військових навчань на полігоні недалеко від кордону з Білоруссю.

Про це повідомило посольство США у Вільнюсі.

"Солдати, всі з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії, проводили планові тактичні навчання під час інциденту", – йдеться в повідомленні.

Збройні сили Литви підтверджують, що у вівторок о 16:45 надійшло повідомлення про зникнення чотирьох американських солдатів і одного гусеничного транспортного засобу на полігоні імені генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. У пошуках були задіяні литовські та закордонні військовослужбовці, а також гелікоптери Військово-повітряних сил та Служби охорони держкордону Литви.

За даними джерел литовського видання LRT, четверо американських солдатів могли загинути. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджено.

Раніше повідомлялося, що Литва готова відправити війська до України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.