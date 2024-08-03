У Литві чиновниця міграційного відділу приховувала наявність російського паспорту: до чого це призвело

У Литві звільнили співробітницю Департаменту міграції за приховування російського громадянства, яке вона отримала незаконно. Це порушення було виявлено під час внутрішнього розслідування, яке також призвело до позбавлення її литовського паспорта.

Про це повідомляє LRT.

На початку липня, під час перевірки осіб, які часто подорожують з Литви до Росії та Білорусі, з'ясувалося, що одна з посадовиць у Клайпеді регулярно їздила до РФ, але рідше повідомляла про це своє керівництво.

Жінка визнала, що отримала російський паспорт на початку 2022 року, але не повідомила про це міграційну службу і не мала права на подвійне громадянство. На основі цих даних Департамент міграції розпочав процедуру позбавлення її литовського громадянства. Після підписання відповідного наказу міністеркою внутрішніх справ Агне Білотайте, жінка була негайно звільнена.

Вона працювала в Департаменті міграції трохи більше року без дисциплінарних стягнень. Наразі проти неї відкрили адміністративну справу, і їй загрожує штраф від 300 до 850 євро.

Нагадаємо, стало відомо в кого з українських чиновників є паспорт рф.

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