У Литві можуть переглянути правила отримання посвідки на проживання білорусам

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність порядку в'їзду громадян Білорусі та отримання ними посвідки на тимчасове проживання.

Про це інформує LRT.

Литовський президент зазначив, що це необхідно зробити для забезпечення безпеки громадян Литви. При цьому у громадян Білорусі лишатиметься більше можливостей порівняно з громадянами Росії для вʼїзду та проживання у Литві.

"Сподіваюся, що знову повернуться до правового статусу пересування громадян Білорусі та Росії через наш кордон, статус їхніх посвідок на проживання в Литві. Нам доводиться бути максимально готовими до можливих провокацій. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб люди в нашій країні могли жити безпечно", - заявив лідер Литви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів Литви та Польщі.

Крім того, ми раніше інформували, що Естонія й Литва приєдналися до декларації G7 про безпекові гарантії для України.

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