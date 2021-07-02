У Литві оголосили надзвичайну ситуацію через нелегалів з Білорусі

За минулу добу литовські прикордонники затримали рекордну кількість нелегальних мігрантів.

Увечері в п’ятницю, 2 липня, уряд Литви прийняв рішення оголосити режим екстремальної ситуації в країні через різке збільшення потоку нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє литовське видання Delfi.

Упродовж минулої доби литовські прикордонники затримали 150 нелегальних мігрантів. Ця кількість майже втричі перевищує попередні добові рекорди. Загалом цього року до Литви через Білорусь намагалися потрапити 822 нелегали — це в десять разів більше, ніж за весь 2020 рік.

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Як повідомили в МВС Литви, наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них уже зайнято близько 500. Керувати операцією щодо унормування ситуації призначено міністра внутрішніх справ Агне Білотайте.

Нагадаємо, що раніше невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що влада його країни не буде захищати Європу від нелегальної міграції, наркотрафіку та контрабанди. За його словами, такою є відповідь Білорусі на санкції Заходу.

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