У Литві підлітки стріляли з пневматичної зброї у школяра – емігранта з Росії – через те, що він підтримує Україну

У Литві підлітки стріляли із пневматичної зброї у школяра з Росії через те, що він підтримує Україну. Поліція проводить перевірку.

Про це пише "Настоящее время".

У Вільнюсі суперечка школярів про російську агресію в Україні призвела до стрілянини з пневматичної зброї. Восьмикласник Давид, який разом із родиною минулого року виїхав із Росії, отримав травми від пострілів. Ровесникам, із якими гуляв хлопчик, не сподобалося, що той підтримує Україну. Мама постраждалого хлопчика вже звернулася до поліції.

Другий рік російська журналістка Ірина Новик разом із дітьми мешкає у Вільнюсі. У литовській столиці старший Давид навчається у російськомовній школі, де до 22 грудня у нього не було проблем із однокласниками. Того дня підліток із двома приятелями пішов у піцерію, де, за словами Давида, і відбулася розмова про політику: "Один із них запитав другого, за кого я. Я сказав, що я за Україну. Вони про мене говорили у третій особі. І один із них почав говорити про те, які російські військові добрі, а українські погані. Я в це не ліз. Навіщо? Я сказав, що ми можемо про це говорити, але щоб не впливало на нашу дружбу".



Давид розповідає, що у ігровій кімнаті його приятелі з конструктора зібрали російський прапор. А потім один із хлопців запропонував поїхати до його району, щоб постріляти по пляшках із пневматичної зброї. Після стрілянини по мішенях, додає Давид, стріляти стали по ньому: "Я почав говорити, що мені боляче, не треба цього робити. Почав від них тікати і впав. Вони вирішили поставити автомат до спини, сказали йти: "Або ми тебе розстріляємо, бандерівець".

Після цього Давид вирішив поїхати додому, але дорогою на зупинку приятелі його наздогнали. "Вони почали мене обіймати, вибачатися. Один із тих, хто стріляв, говорив, що такого більше не повториться. Але інший сказав, хто знає, може, і повториться. І водночас хлопчик, який говорив, що не повториться, включав гімн ПВК "Вагнер".



Про те, що сталося, Давид розповів мамі. Те, що трапилось із сином, для Ірини Новик стало шоком. З Петербурга до Литви їхня родина переїхала минулого року саме через російське вторгнення в Україну: "Тверда антивоєнна позиція. Звичайно, все, що відбувається з політв'язнями, з виборами, зі свободою слова, тут можна нескінченно перераховувати. Було кілька моментів, коли я розуміла, що в мене діти бояться розмовляти у парадному, бо є камери, а ми говоримо про Путіна... Вони мене запитують, а ми можемо про це говорити?.. Я не хочу такого. Ось зараз, на жаль, історія закрутилася таким чином, що ми ніби опинилися в реальності, від якої ми поїхали".

Про напад на сина Ірина розповіла класному керівнику Давида. Пізніше на зв'язок вийшли й батьки двох школярів. "Як я зрозуміла, тато одного хлопчика тільки від мене дізнався, що він теж стріляв. Син йому сказав, що не стріляв. Мама другого хлопчика, чути було по голосу, що вона дуже злякалася. Використовувала риторику в дусі, я хочу з вами поговорити як мама, подумайте про майбутнє мого сина. Вони ж діти", – каже Ірина Новік.

Про те, як діяти далі, росіянка думала добу. Наступного дня після стрілянини написала заяву до литовської поліції. Ірина додає, що має дві цілі: щоб розібралися за законом, а школярів, які стріляли у сина, виключили з навчального закладу.

У поліції Вільнюса кажуть, що інформацію отримали.

"Його мама написала заяву. Поки будуть опитування потерпілого, опитування інших дітей та батьків. Поки що стадія опитувань", — уточнили в поліції.

У литовській поліції кажуть, щоб ухвалити процесуальне рішення, знадобиться, згідно із законом, 10 днів.

"Дуже погане відчуття. Виїхати зі своєї країни саме від того, від чого я дітей вивозила, саме від цього шкільно-підліткового середовища. Я знаю, що навіть у нашій колишній школі все квітне буйним цвітом. Всі ці військові приходять, розповідають про свої геройські подвиги. Звичайно, я очікувала, що тут цього взагалі не буде. Я шокована причиною. Вже трохи менше від того, до чого це призвело", – каже мама Давида.

У разі незадовільного рішення поліції жінка має намір оскаржити його.

Нагадаємо, Литва подовжила тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2025 року.

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