У Литві пропонують замість російської мови у школах вивчати українську

Литва може укласти угоду з Україною щодо вивчання української мови у школах.

У Литві пропонують перевести російськомовні школи на литовську мову навчання, а у якості іноземної мови вивчати українську, а не російську.

Про це заявив голова Міністерства освіти країни Гінтаутас Якштас, інформує Ziniu Radijas.

Він заявив, що Литві потрібно зробити так само, як сусідні Естонія та Латвія.

Міністр зазначив, що Литва повинна орієнтуватись у навчанні лише на офіційні мови Євросоюзу, а також укладати двосторонні домовленості з дружніми країнами.

"Наприклад, з Україною, щоб навчання йшло мовою цієї нацменшини", – сказав Якштас.

Він зазначив, що Міністерство освіти найближчим часом підготує пропозиції уряду щодо переходу російських шкіл на навчання литовською.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Литви.

Крім того, ми раніше інформували, що у Литві пропонують запровадити однакові санкції проти росіян і білорусів.

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