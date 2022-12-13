У Литві вимагають роз'яснень від співробітників "Дождя", чим вони займатимуться після закриття каналу

Російський канал "Дождь" має пояснити, чим будуть зайняті їхні співробітники у Литві після анулювання ліцензії та закриття каналу.

Міграційна служба Литви чекає на пояснення від російського телеканалу "Дождь" – чим займатимуться його співробітники, які перебувають у Литві з робочими візами, після того як телеканал позбавили ліцензії на мовлення.

Про це розповіла голова Управління у справах громадянства та міграції Литви Майра Розе, повідомляє національний мовник LSM.

"Телеканалу видали 13 віз. Мета була – забезпечити мовлення телеканалу. Серед отримувачів є режисери, оператори та інші співробітники. Тому зараз, коли ліцензію анульовано, потрібно зрозуміти, чи збереглася мета видавання віз", – пояснила Розе.

За її словами, відкликання ліцензії на мовлення не означає, що співробітники телеканалу втратили право перебувати в Латвії. Однак їм необхідно до 20 грудня надати інформацію про те, чим вони займатимуться натомість. Згодом ухвалюватиметься рішення про те, що робити далі.

"Ми чули, що "Дождь" планує продовжувати викладати контент на YouTube, і це також у певному сенсі створення передач. Тому ми написали цій компанії, відправили питання про кожну людину – нехай дадуть пояснення, чим займатиметься людина, і чи зберігається початкова мета отримання візи", – сказала Розе.

Однак, якщо Служба держбезпеки Латвії (VDD) з’ясує, що конкретний співробітник загрожує державній безпеці країни, його візу негайно анулюють.

Скандал на російському телеканалі "Дождь" та анулювання ліцензії на мовлення

На російському телеканалі "Дождь" в одній програм ведучий Олексій Коростельов заявив про допомогу в оснащенні мобілізованих окупантів, яких воюють проти України.

Пізніше його звільнили з телеканалу.

У вівторок, 6 грудня стало відомо, що національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про анулювання ліцензії каналу "Дождь".

Згодом ліцензію на мовлення телеканала "Дождь" анулювали у Литві.

Естонія також відкликали ліцензію на мовлення телеканалу.

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