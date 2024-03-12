У Литві вперше затримали авто на російських номерах: його можуть передати Україні

Зареєстровані в РФ автомобілі не можуть перебувати на території Литви.

У Литві митники 11 березня затримали перший легковий автомобіль із російськими номерами. Транспорт можуть передати Україні.

Про це повідомляє Delfi.

Так, литовські митники у пункті пропуску Медінінкай затримали легковий автомобіль Audi Q7 із реєстраційними знаками РФ. Громадянин Молдови їхав на ньому із Литви до Білорусі.

За його словами, він не знав про введені Євросоюзом обмеження. Власником автомобіля є громадянка Росії, але громадянин Молдови перебував в автомобілі один.

Водія ознайомили з чинними від 11 березня 2024 року правилами та інформували, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Також було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Від 11 березня цього року зареєстровані в Росії автомобілі не можуть перебувати на території Литви, вони мають бути перереєстровані.

Машину вартістю 41 690 євро найімовірніше буде конфісковано і передано для потреб України.

Естонія, Литва та Латвія 13 вересня 2023 року оголосили, що більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.

Нагадаємо, у Росії впав літак Іл-76 – ЗМІ назвали кількість жертв (перші відео з місця падіння).

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