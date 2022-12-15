Водночас приватні торговці зброєю у Литві отримали право продавати зброю, що дозволена у цивільному обігу.

У Литві заборонили володіти зброєю росіянам і білорусам, які проживають у країні.

Литовський парламент ухвалив відповідний закон 15 грудня. За нього проголосували 106 депутатів Сейму, проти не виступив жоден, 10 депутатів утрималися.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Сейму.

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З ініціативи парламентського Комітету національної безпеки та оборони (КНБО) у проєкт було внесено доповнення про заборону на придбання та зберігання зброї, збройного приладдя, боєприпасів та їхніх частин для громадян РФ та РБ.

Водночас приватні торговці зброєю у Литві отримали право продавати зброю, що дозволена в цивільному обігу.

"Стрілки, солдати-добровольці, військовослужбовці професійної військової служби нарешті зможуть придбати у Литві зброю категорії А. Пів року тому ми дозволили її мати, тепер ми уможливлюємо її придбання тут, у Литві", - пояснив голова КНБО Лаурінас Кащюнас.

На важливості цього положення наголосив віцеспікер Сейму Паулюс Саударгас, який запропонував враховувати досвід формування територіальної оборони в Україні. На його думку, правильніше надати можливість усім, хто готовий захищати країну у разі зовнішньої агресії, придбати зброю заздалегідь. У такому разі люди матимуть достатньо часу, щоб "звикнути до зброї, тренуватися з нею в тирі, поставити оптику, тепловізійний прилад… щоб, не дай Боже, у разі потреби вони могли піти захищати країну".

Зазначимо, Латвія та Естонія заборонили володіти зброєю росіянам та білорусам, які проживають у цих країнах, у жовтні.

Нагадаємо, голова литовського МЗС закликав надати Україні сучасну зброю, що дозволить ЗСУ просунутися далі.

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