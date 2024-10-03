У Литві затримали російський поїзд із Z-символікою та написом "Вільнюс — місто Росії" (фото)

Персонал поїзда не зміг пояснити прикордонникам, звідки взялися ці написи.

Литовські прикордонники на контрольно-пропускному пункті на залізничній станції Кяна затримали російський транзитний потяг “Москва-Калінінград”, на якому було зображено заборонену в цій європейській країні Z-символіку.

Про це повідомили у Службі охорони державного кордону Литви.

На одному з вагонів прикордонники зауважили символи російського вторгнення до України — літеру Z та напис ZOV, виконані чорною фарбою.

На російському транзитному поїзді в Литві виявили заборонену символіку / Фото: Служба охорони державного кордону Литви

На іншому вагоні був провокаційний напис російською мовою: “Вільнюс — місто Росії”.

Персонал поїзда не зміг пояснити прикордонникам, звідки взялися ці написи.

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Литовські прикордонники дозволили продовжити рух поїзда через Литву лише після того, як начальник поїзда та його підлеглі стерли цю символіку. Для цього вони використовували ганчірки, пісок і гравій.

Очищений від провокаційних написів потяг продовжив рух після того, як відбулася обов’язкова процедура перевірки всіх пасажирів.

Нагадаємо, губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов, виступаючи на з'їзді політологів, назвав безпосереднім винуватцем війни в Україні німецького філософа Іммануїла Канта, який народився в Кенігсбергу (теперішній Калінінград) на початку 18 століття.

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