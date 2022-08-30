У Литві заявили про "дуже небезпечну межу" для Білорусі через провокації на кордоні між країнами

У Литві назвали дії білоруських посадових осіб, які пошкодили огорожу на кордоні з Литвою, провокацією, що "балансує на дуже небезпечній межі".

Радник литовського президента Кястутіс Будріс розповів, що білоруських посадовців відправляють до іншої країну для псування майна та засобів захисту. Такі дії ставлять Литву в "дуже небезпечну зону".

Про це повідомляє видання Delfi.

"Одна справа - привести мігрантів до кордону і виштовхнути їх, інша - те, що ми спостерігаємо просто зараз, - це руйнування огорожі. Ми опинилися на дуже тонкій і небезпечній межі щодо того, як кваліфікувати такі дії. Це як мінімум провокація", - зазначив радник глави держави.

Слід зазначити, що Литва днями завершила спорудження фізичного бар'єру з колючим дротом на всій сухопутній ділянці, що межує з Білоруссю. Його необхідність виникла після напливу у 2021 році нелегалів із Білорусі, який у Литві розцінили як штучну міграційну кризу.

Зазначається, що від початку року наплив мігрантів зменшився, проте зараз їх кількість росте знову. У Службі охорони держкордону Литви заявили, що почастішали спроби пошкодити паркан. Цьому сприяють самі білоруські прикордонники. Затримати таких осіб литовським силовикам наразі не вдалося.

Нагадаємо, Литва за 1 млн євро придбає 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate для Збройних Сил України.

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