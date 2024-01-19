У Литві заявили, що військові потужності Заходу почали зростати, але їх дуже мало

У Литві вважають, що необхідно повернути все на рівень Холодної війни.

Потужності оборонної промисловості країн Заходу зростають, але вони все ще не задовольняють попит, який викликаний агресією Росії проти України.

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Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, інформує LRT.

Під час участі у засіданні Військового комітету НАТО він заявив, що на цей час практично всі Західні країни збільшили видатки на оборону, однак він вважає, що необхідно відновити ті самі потужності, які були у часи Холодної війни.

"Потужності військового виробництва збільшуються, але замовлення вони не покривають. Досягнення України також мають прямий вплив на нашу готовність, тому ми говоримо, що промислові потужності мають бути негайно збільшені", - заявив Рупшис.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони Литви заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, оскільки Кремль не має ресурсів для відкриття другого фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що німецька бригада у Литві захищатиме східний фланг НАТО.

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