У Литві зі шкільної програми вилучили підручник з російської мови, де дітей запрошували до окупованого Криму

Школам розіслали інформацію про те, що цей підручник не можна використовувати.

У Литві вилучили підручник з російської мови зі шкільної програми, де дітей запрошували до РФ та окупованого Криму.

Про це повідомила міністерка науки та освіти Литви Юргіта Шюгждінене, пише Delfi.

"Тексти, які прославляють Росію, на тлі війни абсолютно неприйнятні", - сказала Шюгждінене.

Варто зазначити, що раніше ЗМІ повідомляли, що учнів 6−12 класів литовських шкіл, які вивчають російську мову, підручниках запрошували відвідати РФ та окупований Крим. Крім того, у підручниках Росія представлена як "приваблива демократична держава".

"Ми конкретно домовилися, що видавці протягом двох тижнів переглянуть усі підручники, щоб подібні ситуації, як з підручником з російської мови, не повторилися. Підручник з російської мови вилучено зі списку шкільних посібників, його немає в жодній системі", — наголосила Шюгждінене.

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Нагадаємо, у мовній школі Дніпра стався скандал - батьків образили тексти, за якими їхніх дітей вчать англійської мови. В одному із тестових завдань у школі з англійської мови йшлося, що рідна мова українців - російська. Коли батьки зауважили це викладачам, ті відповіли - методика авторська, написана багато років тому російською і переробити її вони не можуть.

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