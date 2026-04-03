У людства залишилось небагато часу: військовий розповів, коли почнеться Третя світова війна

Третя світова війна / © ТСН.ua

Реклама

Нинішні воєнні дії у Східній Європі та на Близькому Сході можуть бути лише початком масштабного глобального конфлікту. Вже протягом найближчих двох років до активних бойових дій може вдатися і Китай.

Про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян.

За словами австралійського генерала, світ уже певний час спостерігає за формуванням небезпечного союзу. Росія, Іран, Китай та Північна Корея фактично об’єднали зусилля в контексті війни в Україні, що робить цей конфлікт міжнародним.

Реклама

«Росія, Іран, Китай і Північна Корея вже певний час співпрацюють, як відомо, у контексті війни в Україні. Північнокорейські солдати воюють проти українських, а також постачають боєприпаси, ракети, міномети та інші засоби для російських військових дій. Китай також підтримує Росію. Отже, ця нова війна в Ірані — це ще один фронт. І в певному сенсі, якби я був істориком майбутнього, який аналізує нинішню ситуацію, я, ймовірно, розцінив би це як початок глобального конфлікту», — наголосив Раян.

Генерал-майор застерігає, що агресивна поведінка Пекіна свідчить про підготовку до реального зіткнення. На його думку, термін початку військових дій з боку Китаю є доволі коротким — від одного до двох років.

Крім того, Раян звернув увагу на те, що Росія вже перенесла частину своєї агресії безпосередньо на територію Європейського Союзу, використовуючи методи гібридної війни.

«Ми спостерігаємо конфлікти по всьому Близькому Сходу — не лише в Ірані, а й в Ізраїлі та Лівані. І водночас бачимо дуже агресивну військову поведінку Китаю, що може призвести до військових дій з його боку вже протягом наступного року чи двох», — прокоментував він.

Реклама

Також експерт додав, що паралельно з бойовими діями у Східній Європі, Кремль активно організовує диверсії в інших європейських країнах, намагаючись дестабілізувати регіон зсередини.

Ситуація на Близькому Сході, розглядається генералом як розширення загальної карти світового протистояння. Раян переконаний, що всі ці події взаємопов’язані та свідчать про трансформацію сучасної війни у глобальне зіткнення інтересів великих держав.

Загроза Третьої світової війни — останні новини

Нагадаємо, почесний професор Букінгемського університету, історик Ентоні Гліз заявив, що Третя світова війна вже фактично триває протягом кількох років.

За його словами, ключовими ознаками цього є війни «за вибором», ігнорування міжнародного права та прагнення лідерів продовжувати конфлікти замість їх завершення. Зокрема, він звернув увагу на дії США та Ізраїлю щодо Ірану, а також провів паралелі з війною Росії проти України.

Реклама

Гліз наголосив, що подібні процеси вже спостерігалися перед Першою та Другою світовими війнами, а нинішні конфлікти можуть перерости у глобальне протистояння за участі кількох держав.

